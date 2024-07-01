Источник назвал сумму возможного трансфера Кордобы

По данным «РБ Спорт», «Зенит» и «Краснодар» по-прежнему находятся в диалоге по поводу возможного трансфера нападающего Джона Кордобы в петербургский клуб.

Сообщается, что сам футболист готов перейти в команду Сергея Семака, руководство «Краснодар» не будет препятствовать уходу колумбийца. Сумма сделки может составить 10 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонусов.