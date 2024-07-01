Источник назвал сумму возможного трансфера Кордобы

По данным «РБ Спорт», «Зенит» и «Краснодар» по-прежнему находятся в диалоге по поводу возможного трансфера нападающего Джона Кордобы в петербургский клуб.
Сообщается, что сам футболист готов перейти в команду Сергея Семака, руководство «Краснодар» не будет препятствовать уходу колумбийца. Сумма сделки может составить 10 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонусов.
- 31-летний Кордоба в минувшем сезоне провел 31 матч за «Краснодар», забил 18 голов, отдал 3 передачи.
- При этом, по данным журналиста Максима Алланазарова, «Краснодар», наоборот, не намерен расставаться с колумбийцем. В клубе возмущены неэтичным поведением «Зенита», который пытается атаковать представителей футболистов, не получив разрешения вести с кем-либо из краснодарских игроков переговоры.
- Контракт Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года.
Источник: «РБ Спорт»