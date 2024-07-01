Глава «Зенита» намекнул на скорый трансфер Кордобы из «Краснодара»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев анонсировал переход колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

Босс «Зенита» во время вечеринки по случаю чемпионства петербургского клуба анонсировал новый трансфер. Медведев ожидает переход форварда Краснодара Джона Кордобы.

«Во время сегодняшней вечеринки по случаю чемпионства Зенита – ведущий спросил предправления клуба про трансферы. На это Медведев гордо ответил, что за столиком новичков ждут Кордобу», – заявил источник.