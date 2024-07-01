Глава «Зенита» намекнул на скорый трансфер Кордобы из «Краснодара»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев анонсировал переход колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобы.
Босс «Зенита» во время вечеринки по случаю чемпионства петербургского клуба анонсировал новый трансфер. Медведев ожидает переход форварда Краснодара Джона Кордобы.
«Во время сегодняшней вечеринки по случаю чемпионства Зенита – ведущий спросил предправления клуба про трансферы. На это Медведев гордо ответил, что за столиком новичков ждут Кордобу», – заявил источник.
- 31-летний Джон Кордоба представляет цвета «Краснодара» с 2021 года. В майке южан колумбиец провел 85 поединков, в которых сумел забить 45 голов и оформить 20 голевых пасов.
- В минувшем розыгрыше РПЛ Джон отметился 15 мячами и 6 ассистами в 27 встречах.
- В активе Кордобы 3 гола в 6 матчах за сборную Колумбии.
- «Зенит» занял первое место по итогам прошедшего сезона, «Краснодар» расположился на 2-й позиции.
Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова