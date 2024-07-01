Мостовой согласен на стажировку в «Спартаке» в случае приглашения

Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопросы о возможной тренерской стажировке в какой-либо из российских команд
– Когда я пойду в какой-нибудь клуб на стажировку? У меня телефон 24 часа включен. Звоните, приглашайте, я готов. Но еще никто не приглашал. Только из прессы о чем-то узнаю.
– У вас же был вариант с «Динамо», где говорили, что ждут вас.
– Да! Сейчас и в «Спартак» можно. Это хороший вариант. Теперь там с людьми можно по-футбольному разговаривать, это интересно. А не тот ужас, который был раньше.
Ранее Мостовой заявлял, что не пойдет стажироваться в «Спартак» к главному тренеру Гильермо Абаскалю.
- В середине апреля испанец был отправлен в отставку. С нового сезона вместо него команду возглавил серб Деян Станкович.
- На данный момент Мостовой обучается на тренерскую лицензию в академии РФС.
Источник: «РБ Спорт»