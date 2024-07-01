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  • Мостовой согласен на стажировку в «Спартаке» в случае приглашения

Мостовой согласен на стажировку в «Спартаке» в случае приглашения

1 июля 2024, 13:25
14

Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопросы о возможной тренерской стажировке в какой-либо из российских команд

– Когда я пойду в какой-нибудь клуб на стажировку? У меня телефон 24 часа включен. Звоните, приглашайте, я готов. Но еще никто не приглашал. Только из прессы о чем-то узнаю.

– У вас же был вариант с «Динамо», где говорили, что ждут вас.

– Да! Сейчас и в «Спартак» можно. Это хороший вариант. Теперь там с людьми можно по-футбольному разговаривать, это интересно. А не тот ужас, который был раньше.

Ранее Мостовой заявлял, что не пойдет стажироваться в «Спартак» к главному тренеру Гильермо Абаскалю.

  • В середине апреля испанец был отправлен в отставку. С нового сезона вместо него команду возглавил серб Деян Станкович.
  • На данный момент Мостовой обучается на тренерскую лицензию в академии РФС.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (14)
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Spartak_forv@
1719829890
Драмкружок,кружок по фото, Мне ещё и петь охота (с)
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neim
1719830695
А еще он согласен в Баварию, Реал и Барселону. Я думаю даже в Зенит согласится, Семак ведь играл ))). Да вот только кто ж его возьмёт ? )))
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Cleaner
1719830706
Мостовой, а что не в Баварии или в Реале? И чего тебе стажироваться то, сразу туда главным тренером иди! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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GreyDM
1719831128
В Сельту вали, там сто пудов не откажут.
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oyabun
1719832232
Не мытьем, так катаньем? ))
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...короче
1719833328
...Саня, какой смысл тебя брать, если ты потом,после стажировки, будешь сор из избы выносить, ты ж за помелом не следишь?...
Ответить
Mirak92
1719834176
В Тамбовское
Ответить
алдан2014
1719835950
От скромности не умрёт
Ответить
Bozigit
1719836394
Когда наконец что то слепится из него)
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slavа0508
1719844829
Да что так серьезно воспринимаете . Санёк прикалывается . троллит ...
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