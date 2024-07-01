Реакция Заремы на встречу руководства «Спартака» со священниками

Зарема Салихова прокомментировала новость о встрече нескольких руководителей «Спартака» со священниками Северо-Западного викариатства Москвы.

«Удивительные нынче руководители в «Спартаке». Как примазаться к чему-то хорошему, они тут как тут.

При этом Федуна с днем рождения не поздравили, никакие анонсы о вводе храма в эксплуатацию не давали. Его фото на своих ресурсах не публиковали, команду на открытие не водили. А сейчас вдруг решили вспомнить этот проект Леонида Арнольдовича.

Храм, правда, потрясающий. Его должны посетить не только болельщики «Спартака» и жители Москвы, но и гости столицы. Похоже, при такой трансферной политике красно-белым может помочь только Бог», – сказала Зарема.