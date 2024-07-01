Игнатьев сказал, как «Зенит» хочет изменить к себе отношение в России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о трансферной политике «Зенита» в текущее межсезонье.

– Почему, на ваш взгляд, произошел такой неожиданный разворот в селекционной работе «Зенита» нынешним летом: с южноамериканцев на россиян?

– Можно уже сейчас говорить, что «Зенит» взял лучших молодых, талантливых, перспективных российских игроков. И в очередной раз всех опередил в Премьер-лиге. За селекционную работу, наверное, надо ставить клубу хорошую оценку. Но понятно, что у питерцев возможностей намного больше. Наверное, кому-то было бы непросто забрать Глушенкова, Волкова, Горшкова, Латышонка, но для «сине-бело-голубых» эта ситуация легче решаемая.

– Без сомнений.

– Ну а почему разворот произошел? Как мне видится, сейчас для «Зенита» нет смысла держать таких волков, как раньше Малком или теперь Вендел с Клаудиньо. Побеждать «Акрон» питерцы в состоянии и без этих футболистов, тут вопросов нет. С другой стороны, не особо себя проявляют и многие российские исполнители – Сутормин, Ерохин, Мостовой… Играй они лучше, может, у руководства сине-бело-голубых и раньше бы изменилось мнение по поводу отечественных игроков.

– Возможно.

– Тем более что до ребят, не попадающих в состав, не всегда доходит, что надо выгрызать свой шанс на тренировках. Мол, зачем, если меня не выпускают, буду выкладываться?

– Менталитет другой.

– Часто думают: ну, профилонил сегодня, завтра себя покажу. Да и потом – зачем мне выкладываться на все сто? Моя зарплата никуда не денется, а на 15 отведенных минут и так хватит. И такое отношение пагубно в целом для нашего футбола... Но, я думаю, что «Зенит» все-таки хочет выигрывать и с участием российских игроков. Чтобы, в том числе, изменить к себе отношение в стране. Ведь не все благосклонны к чемпиону, считают, что он находится в особом, привилегированном положении.

– Это не секрет.

– Считается, что у питерского клуба слишком много финансов. Но, если стратегия изменится, будет другая оценка и болельщиков, и специалистов. И при этом у «Зенита» есть все шансы в седьмой-восьмой раз стать чемпионом, потому что никто из конкурентов пока не дотягивает до его уровня. Да, в прошлом сезоне борьба за первое место обострилась, но фаворит остается фаворитом.