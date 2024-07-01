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  • Игнатьев сказал, как «Зенит» хочет изменить к себе отношение в России

Игнатьев сказал, как «Зенит» хочет изменить к себе отношение в России

1 июля 2024, 13:33
10

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о трансферной политике «Зенита» в текущее межсезонье.

– Почему, на ваш взгляд, произошел такой неожиданный разворот в селекционной работе «Зенита» нынешним летом: с южноамериканцев на россиян?

– Можно уже сейчас говорить, что «Зенит» взял лучших молодых, талантливых, перспективных российских игроков. И в очередной раз всех опередил в Премьер-лиге. За селекционную работу, наверное, надо ставить клубу хорошую оценку. Но понятно, что у питерцев возможностей намного больше. Наверное, кому-то было бы непросто забрать Глушенкова, Волкова, Горшкова, Латышонка, но для «сине-бело-голубых» эта ситуация легче решаемая.

– Без сомнений.

– Ну а почему разворот произошел? Как мне видится, сейчас для «Зенита» нет смысла держать таких волков, как раньше Малком или теперь Вендел с Клаудиньо. Побеждать «Акрон» питерцы в состоянии и без этих футболистов, тут вопросов нет. С другой стороны, не особо себя проявляют и многие российские исполнители – Сутормин, Ерохин, Мостовой… Играй они лучше, может, у руководства сине-бело-голубых и раньше бы изменилось мнение по поводу отечественных игроков.

– Возможно.

– Тем более что до ребят, не попадающих в состав, не всегда доходит, что надо выгрызать свой шанс на тренировках. Мол, зачем, если меня не выпускают, буду выкладываться?

– Менталитет другой.

– Часто думают: ну, профилонил сегодня, завтра себя покажу. Да и потом – зачем мне выкладываться на все сто? Моя зарплата никуда не денется, а на 15 отведенных минут и так хватит. И такое отношение пагубно в целом для нашего футбола... Но, я думаю, что «Зенит» все-таки хочет выигрывать и с участием российских игроков. Чтобы, в том числе, изменить к себе отношение в стране. Ведь не все благосклонны к чемпиону, считают, что он находится в особом, привилегированном положении.

– Это не секрет.

– Считается, что у питерского клуба слишком много финансов. Но, если стратегия изменится, будет другая оценка и болельщиков, и специалистов. И при этом у «Зенита» есть все шансы в седьмой-восьмой раз стать чемпионом, потому что никто из конкурентов пока не дотягивает до его уровня. Да, в прошлом сезоне борьба за первое место обострилась, но фаворит остается фаворитом.

  • Этим летом в «Зенит» перешли вратарь Евгений Латышонок из «Балтики», защитники Юрий Горшков из «Крыльев Советов» и Сергей Волков из «Краснодара», полузащитник Максим Глушенков из «Локомотива». Также петербуржцы выкупили трансфер форварда Вильсона Изидора, игравшего за «Зенит» на правах аренды.
  • Команда из Санкт-Петербурга выиграла последние шесть чемпионатов России.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Игнатьев Борис
Комментарии (10)
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nik55
1719832170
ослабить других и завалить новичков деньгами ------но почему нет своих воспитанников из академии-----на это помойка не способна
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...короче
1719834157
...даже "святая вода" не поможет)...
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алдан2014
1719836247
По заголовку подумалось,неужели зенит решил без спонсорства Газпрома обойтись? А нет,не в этот раз.помойка
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serhio80
1719838281
так уже изменил к себе отношение) бзвенит позор российского футбола на всех стадионах)
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Garrincha58
1719839584
а эти вновь пришедшие может тоже не будут особо напрягаться контракт подписан, а на замену и так выйду так что в этом плане ничего не изменится, но если сменить гл. тренера то всё кардинально изменится поставить жёсткого тренера и будут бегать и на тренировках и в игре
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PAREVG.
1719839870
Прочитал заголовок и решил что они решили снятся с чемпионата, ан нет. Изменит отношение только без газпрома и во второй лиге!
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FCSpartakM
1719845784
Да все это фикция. Не будет зенит играть с российскими игроками в старте. тупо набрали, чтобы было. кардинально это ни на что не влияет.
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ziborock
1719848025
Все намного проще, просто Зенит ослабляет конкурентов! И Локо и Краснодар и Крылья отбирали в прошедшем сезоне у Зенита очки, Локо так вообще дважды обыграл Зенит а Глушенков дважды забил и один ассист! А Краснодару чуть-чуть не хватило чтобы стать чемпионом! Исключение Латышонок, здесь просто у Зенита одни Датские вратари!)
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