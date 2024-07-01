«Локомотив» подтвердил уход Антона Миранчука

Полузащитник Антон Миранчук покинул «Локомотив» по истечении срока контракта.
«Благодарим Антона за время, проведeнное в клубе и вклад в его достижения! Желаем удачи и успешного продолжения карьеры», – говорится в сообщении клуба.
- Миранчук перешeл в Академию «Локомотива» в 2011 году, через год дебютировал в молодeжном первенстве, а в конце 2013-го впервые сыграл за основной состав.
- Полузащитник провeл за красно-зеленых 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трeхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России.
- В минувшем сезоне на счету 28-летнего Миранчука 38 матчей, 8 голов и 7 передач.
Источник: телеграм-канал ФК «Локомотив» Москва