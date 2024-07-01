Журналист сообщил о возмущении «Краснодара» поведением «Зенита» в ситуации с Кордобой

«Краснодар» не ведет никаких переговоров с «Зенитом» о продаже нападающего Джона Кордобы, сообщил журналист Максим Алланазаров.

«Руководство краснодарцев не имеет планов по продаже кого-либо из лидеров команды прямым конкурентам. В клубе возмущены неэтичным поведением «Зенита», который пытается атаковать представителей футболистов, не получив разрешения вести с кем-либо из краснодарских игроков переговоры. «Краснодар» думает об обращении в палату по разрешению споров относительно сложившейся ситуации», – написал Алланазаров.

По данным журналиста Ивана Карпова, во время недавней вечеринки по случаю чемпионства «Зенита» председатель правления клуба Александр Медведев сказал, что ожидает Кордобу за столиком новичков.

31-летний Кордоба в минувшем сезоне провел 31 матч, забил 18 голов, отдал 3 передачи.

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