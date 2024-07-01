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  • Журналист сообщил о возмущении «Краснодара» поведением «Зенита» в ситуации с Кордобой

Журналист сообщил о возмущении «Краснодара» поведением «Зенита» в ситуации с Кордобой

1 июля 2024, 11:08
14

«Краснодар» не ведет никаких переговоров с «Зенитом» о продаже нападающего Джона Кордобы, сообщил журналист Максим Алланазаров.

«Руководство краснодарцев не имеет планов по продаже кого-либо из лидеров команды прямым конкурентам. В клубе возмущены неэтичным поведением «Зенита», который пытается атаковать представителей футболистов, не получив разрешения вести с кем-либо из краснодарских игроков переговоры. «Краснодар» думает об обращении в палату по разрешению споров относительно сложившейся ситуации», – написал Алланазаров.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, во время недавней вечеринки по случаю чемпионства «Зенита» председатель правления клуба Александр Медведев сказал, что ожидает Кордобу за столиком новичков.
  • 31-летний Кордоба в минувшем сезоне провел 31 матч, забил 18 голов, отдал 3 передачи.

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Источник: телеграм-канал «Алланазаров | все о футболе на Руси»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Кордоба Джон
Комментарии (14)
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BAIv
1719822029
Контракт то с Кордобой до которого года?
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ilichkadr
1719822351
Ай да Максимка! Сам придумывает, сам возмущается и сам же на своё возмущение отвечает. Слуховые галлюцинации явно присутствуют.........
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andr2112
1719823181
Максим, а что Вы скажете на эту публикацию? Или РБ Спорт все выдумывает каки ВЫ? «Зенит» может подписать Кордобу за 10+2 млн евро. «Краснодар» не будет препятствовать уходу форварда («РБ Спорт») По информации «РБ Спорт», Кордоба согласился перейти в «Зенит», при этом руководство «Краснодара» не будет препятствовать уходу колумбийца. В настоящий момент клубы ведут переговоры, сумма трансфера может составить 10+2 млн евро. В минувшем сезоне Кордоба отметился 15 голами и 3 ассистами в 27 матчах Мир РПЛ и стал вторым бомбардиром чемпионата, уступив лишь Матео Кассьерре (21).
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Мордаванин
1719823605
у всех рынчные отношения а у нас базарно-вокзальные кто купил дорожебилет тот и поедет на нижнйй полке
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Spirit_78
1719823637
Когда Козлова бабосиками сманили, ничего ни у кого не ёкнуло там?
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Garrincha58
1719824188
всё это с подачи Орлова тот давече брякнул мол какое Соболев усиление вот Кордоба другое дело и тут кто то подхватил и раздувает шумок
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andrei-sarap-yandex
1719825148
ФЕЙК.....у ЗЕНИТа легионеры укомплектованы....задолбали с такими бездарными новостями....
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ySS
1719826061
При чём тут Краснодар вообще?))
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somn
1719840141
Ну пошутил Медведев.
Ответить
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