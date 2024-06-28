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  • Агент Миранчука – о новом клубе Алексея: «Может быть, «Манчестер Сити»

Агент Миранчука – о новом клубе Алексея: «Может быть, «Манчестер Сити»

28 июня 2024, 10:53
6

Агент Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что на российского полузащитника претендуют «Дженоа» и «Кальяри».

«Между руководством, спортивным директором и Лешей Миранчуком есть негласный договор. Когда этот договор исполнится, Леша уйдет из «Аталанты».

Тогда предложение будет полноценным, устроит все стороны. У нас еще год контракта, но речь идет о прямой покупке. Все разговоры иностранной прессы не имеют значения. Когда будет переход, все узнаете. Может быть, в «Манчестер Сити», – сказал Шпинев.

  • Миранчук забил 4 гола и сделал 12 ассистов в 42 матчах прошедшего сезона.
  • Сообщалось, что «Аталанта» потребовала за Миранчука 13 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (6)
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sined1951
1719578073
Нет, это будут Химки.
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ВетеR
1719596484
думаю Аркатрон
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Abdulla _ Stallion
1719605624
Ман Сити?! Хах) мечтайте.
Ответить
_lubitel_
1719614146
Все клубы мира будут драться за него!)
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Валентин-Дани-google
1719638011
Шпенев че там курил? Манчестер)))
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odoon
1719661921
А может быть в Амкал
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