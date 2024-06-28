Агент Миранчука – о новом клубе Алексея: «Может быть, «Манчестер Сити»

Агент Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о будущем своего клиента.
Ранее сообщалось, что на российского полузащитника претендуют «Дженоа» и «Кальяри».
«Между руководством, спортивным директором и Лешей Миранчуком есть негласный договор. Когда этот договор исполнится, Леша уйдет из «Аталанты».
Тогда предложение будет полноценным, устроит все стороны. У нас еще год контракта, но речь идет о прямой покупке. Все разговоры иностранной прессы не имеют значения. Когда будет переход, все узнаете. Может быть, в «Манчестер Сити», – сказал Шпинев.
- Миранчук забил 4 гола и сделал 12 ассистов в 42 матчах прошедшего сезона.
- Сообщалось, что «Аталанта» потребовала за Миранчука 13 миллионов евро.
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Источник: «Матч ТВ»