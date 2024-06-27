«Аталанта» назвала «Кальяри» цену на Миранчука

«Кальяри» хочет усилиться двумя игроками «Аталанты» во время летнего трансферного окна.

Клуб из Сардинии заинтересован в защитнике Надире Цортеа и хавбеке Алексее Миранчуке.

«Аталанта» готова продать обоих футболистов:

за Цортеа потребовали 10 миллионов евро;

Миранчука оценили в 13 миллионов евро.

«Кальяри» за такие деньги не будет покупать ни итальянца, ни россиянина. Переговоры продолжаются.

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