«Аталанта» назвала «Кальяри» цену на Миранчука

«Кальяри» хочет усилиться двумя игроками «Аталанты» во время летнего трансферного окна.
Клуб из Сардинии заинтересован в защитнике Надире Цортеа и хавбеке Алексее Миранчуке.
«Аталанта» готова продать обоих футболистов:
- за Цортеа потребовали 10 миллионов евро;
- Миранчука оценили в 13 миллионов евро.
«Кальяри» за такие деньги не будет покупать ни итальянца, ни россиянина. Переговоры продолжаются.
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Источник: CalcioNews24