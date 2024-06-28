Губерниев ответил депутатам, критикующим трансляции матчей Евро-2024 в России

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на призывы ограничить или запретить показ чемпионата Европы на территории РФ.

«Хочется сказать всем, кто против трансляций ЧЕ – не надо завидовать футболу!!! Не надо завидовать тем, кто в него блестяще играет на Евро, и тем, кто его в России ярко смотрит на «Матч ТВ»!

Нас миллионы и мы живем! У нас в стране нет недружественных соревнований и недружественных видов спорта! Ясно???» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 можно посмотреть здесь.

С сеткой плей-офф турнира ознакомьтесь по этой ссылке.

Ранее против трансляций чемпионата Европы в России выступали депутаты Вячеслав Фетисов, Николай Валуев, Роман Терюшков и Светлана Журова.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?