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  • Губерниев ответил депутатам, критикующим трансляции матчей Евро-2024 в России

Губерниев ответил депутатам, критикующим трансляции матчей Евро-2024 в России

28 июня 2024, 00:12
14

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на призывы ограничить или запретить показ чемпионата Европы на территории РФ.

«Хочется сказать всем, кто против трансляций ЧЕ – не надо завидовать футболу!!! Не надо завидовать тем, кто в него блестяще играет на Евро, и тем, кто его в России ярко смотрит на «Матч ТВ»!

Нас миллионы и мы живем! У нас в стране нет недружественных соревнований и недружественных видов спорта! Ясно???» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

  • Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 можно посмотреть здесь.
  • С сеткой плей-офф турнира ознакомьтесь по этой ссылке.
  • Ранее против трансляций чемпионата Европы в России выступали депутаты Вячеслав Фетисов, Николай Валуев, Роман Терюшков и Светлана Журова.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Чемпионат Европы Губерниев Дмитрий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VVM1964
1719523723
Не ожидал от Губерниева ... ! +++
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dimazavr
1719526614
Молодец! Правда, завтра уволят…
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balam
1719540876
яркий человек со своей позицией...ща Губу попрут
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Play
1719545287
Двуличные люди сначала говорят - спорт вне политики, потом требуют запрета спортивных трансляций; сначала говорят - запад плохой, потом едут с семьёй в отпуск в Париж.
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serhio80
1719552161
А трансляции Губерниева можно запретить?
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алдан2014
1719556736
Ярко смотрит на Матч ТВ... Это он так называет канал,который превратился в помойку? Знатный подлиза
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Бан
1719559648
Губастый крикун словил когнитивный диссонанс — с одной стороны, хочется облизывать депутатов, с другой, деньги платит Матч ТВ. В этот раз победили деньги.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1719561080
Спорт это здорово, чем больше спорта и футбола, тем крепче здоровье у народа, надо транслировать Евро по Матч ТВ; тем более, показывают футбол из Германии, в ней многие относятся к России дружественно, к примеру партия Альтернатива для Германии. А вообще понятно, что на европеский футбол происходит экспансия шейхов
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Evgenijgerasimov607@gmail
1719568048
Молоток Губернатор,по делу засадил!
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