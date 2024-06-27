Сборной Грузии пообещали огромные премиальные за проход Испании на Евро-2024

Футболисты сборной Грузии могут заработать крупную сумму денег в случае выхода в 1/4 финала чемпионата Европы.

Грузины вышли в плей-офф из группы с Португалией, Чехией и Турцией.

Для них это дебютный крупный турнир.

Соперник по 1/8 финала – Испания. Матч пройдет в воскресенье, 30 июня, в 22:00 мск.

Игрокам грузинской сборной пообещали 30 миллионов лари (около 10 млн евро) за проход испанцев.

Аналогичную сумму они должны получить за выход из группы на Евро-2024.

Это инициатива миллиардера Бидзины Иванишвили – экс-премьер-министра Грузии, основателя правящей партии «Грузинская мечта».