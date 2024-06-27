Тренер «Ахмата» рассказал, как узнал об увольнении Абаскаля из «Спартака»: «А что, его снова дисквалифицировали?»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев признался, что новость об уходе Гильермо Абаскаля из «Спартака» прошла мимо его внимания.

«Когда пришeл в «Ахмат», работы было столько, что я вообще никакие новости не читал, ничего.

На третий-четвeртый мой день в клубе «Спартак» играл с «Балтикой» в Кубке. Думаю, свободное время появилось, хоть футбол погляжу.

Смотрю, на скамейке Абаскаля нет. Говорю помощникам: «А что, его снова дисквалифицировали? Небось опять крикнул что-то». На что мне помощник Балтиев отвечает: «Мусаевич, так его уже уволили», – рассказал Адиев.