Тренер сборной Турции считает, что команду незаслуженно критикуют на Евро-2024

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла после победы над Чехией (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 прокомментировал выступления своей команды, вышедшей в 1/8 финала.

«Мы сыграли хорошо, но извлекли недостаточно выгоды из численного преимущества. Потом мы вышли вперед, пропустили… Мы испытывали большое давление в последние дни, а у нас очень молодая команда.

Мы могли получить намного меньше трудностей, но они делают нашу радость еще больше. Мы всегда остаемся сосредоточены и много работаем, заслужили выход в следующий этап. Нас подвергли некоторой незаслуженной критике, и мы преодолели ее.

Я привык к давлению, не возражаю против него, но мне не нравится, когда на моих игроков оказывается давление. Теперь у нас новые цели. Мы отпразднуем выход в плей-офф, но уже со следующего дня мы хотим продолжать творить историю», – сказал Монтелла.