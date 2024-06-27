Мартинес рассказал, чего не хватило Португалии в матче с Грузией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Грузией (0:2) назвал заслуженным успех соперника.

«Мы начали с низкой интенсивностью и быстро пропустили, а это то, что и нужно было Грузии. При завершающих передачах и перед воротами нам не хватало ясной головы, а вратарь соперника выдал потрясающую игру. Мы пытались забить, но не получалось, и это придавало Грузии веры в успех. Она заслужила победу», – сказал Мартинес.