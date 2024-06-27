Хвича прокомментировал выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился мыслями по поводу выхода команды из группы на Евро-2024.

«Сегодня не было лучшего игрока по отдельности, это была команда, и мы доказали всем, что действительно можем играть. Мы всегда стремимся к победе и всегда сосредоточены на следующий матч. Мы очень счастливы сегодня, но завтра мы начнем думать о следующем матче, но мы так благодарны за всю поддержку, которую мы получили», – заявил Хвича.