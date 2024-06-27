Хвича прокомментировал выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился мыслями по поводу выхода команды из группы на Евро-2024.
«Сегодня не было лучшего игрока по отдельности, это была команда, и мы доказали всем, что действительно можем играть. Мы всегда стремимся к победе и всегда сосредоточены на следующий матч. Мы очень счастливы сегодня, но завтра мы начнем думать о следующем матче, но мы так благодарны за всю поддержку, которую мы получили», – заявил Хвича.
- Грузия сотворила пока что главную сенсацию Евро-2024. На своем дебютном турнире грузины сумели преодолеть групповой барьер и выйти в плей-офф.
- Все решалось в 3 туре, в котором Грузия оказалась сильнее Португалии (2:0). Большую роль в этом успехе сыграл Хвича Кварацхелия. Он забил 1-й гол грузинской дружины в ворота португальцев. Это первое результативное действие Хвичи на Евро.
- Всего в активе Кварацхелии 16 голов в 32 поединках в майке грузинской сборной.
- В завершившемся сезоне Кварацхелия записал на свой счет 11+9 по системе «гол плюс пас» в 45 встречах за «Наполи».
Источник: Официальный сайт УЕФА