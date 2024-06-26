«Динамо» сделало предложение Шунину

«Динамо» хочет сохранить Антона Шунина, но не в качестве футболиста.

Московский клуб предложил 37-летнему воспитаннику должность в академии.

Шунин может заняться вратарским направлением в клубной академии под руководством Николая Гонтаря.

Голкипер, у которого истек контракт с динамовцами, пока не определился со своим будущим. Возможно, он захочет продолжить карьеру в другой команде.

В прошедшем сезоне Шунин пропустил 26 голов в 20 играх.

Он всю карьеру провел в «Динамо», отыграв 366 матчей.

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