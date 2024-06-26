Евро-2024. Словакия и Румыния сыграли вничью (1:1) и вышли в плей-офф

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 Словакия сыграла вничью с Румынией – 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме.

Счет открыл на 24-й минуте полузащитник словацкой команды Ондрей Дуда. Румыния сравняла на 37-й благодаря реализованному Рэзваном Марином пенальти. Эпизод с назначением 11-метрового поначалу показался спорным из-за неясного момента фиксации нарушения – понадобилась помощь VAR.

Обе команды вышли в 1/8 финала турнира. Румыния заняла первое место в группе E, а Словакия – третье.

Евро-2024. Группа E. 3-й тур

Словакия – Румыния – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Дуда, 24; 1:1 – Марин, 37 (с пенальти).

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