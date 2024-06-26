Румыния сравняла счет в матче со Словакией с пенальти – место фола определил VAR

Полузащитник сборной Румынии Рэзван Марин реализовал пенальти на 37-й минуте матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Словакией. Счет стал равным 1:1 – ранее на 24-й минуте счет в игре открыл хавбек словаков Ондрей Дуда.

Пенальти был назначен после просмотра эпизода видеопомощниками арбитра.

Первоначальные повторы показали, что защитник словаков Давид Ганцко задел ногу хавбека румын Яниса Хаджи за пределами штрафной площади.

Скриншот эфира «Матч ТВ».

Другой повтор показал, что видеоассистенты судьи среагировали на второе касание Ганцко ноги Хаджи, которое произошло на линии штрафной – за это и был назначен 11-метровый.

Скриншот эфира «Матч ТВ».