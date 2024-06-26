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Обзор матча Словакия – Румыния и лучшие моменты (Видео)

26 июня 2024, 20:54

Сборный Словакии и Румынии сыграли вничью в рамках 3 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:1.

1-й тайм

Матч активно начала сборная Словакии. Юрай Куцка сразу же оказался на ударной позиции, но мяч после его выстрела попал в Никушора Банку. После этого подоспевший Петер Пекарик зарядил мяч мимо цели.

На 11-й минуте случился первый опасный момент создала сборная Румынии! Андрей Рацю с левого фланга вошeл в штрафную соперника и нанeс обводящий удар в дальний угол, Мартин Дубравка отбил мяч в сторону, первым на подбор подоспел Янис Хаджи, а его мощный выстрел в ближнюю «девятку» оказался немного неточным!

На 23-й минуте Лукаш Гараслин исполнил стандартное положение с левого фланга, он здорово закрутил мяч на дальнюю штангу, но ни Давид Ганцко, ни Милан Шкриньяр так и не сумели подправить игровой снаряд в сетку. Флорин Ницэ с опозданием прыгнул в угол, а мяч проскочил рядом со штангой.

На 24-й минуте Петер Пекарик догнал мяч на правом фланге после длинной передачи Милана Шкриньяра и сыграл чуть назад на Юрая Куцку, опытнейший полузащитник в одно касание навесил в штрафную, откуда Ондрей Дуда головой нанeс отличный удар прямо в цель, поймав Флорина Ницэ на противоходе! Счет 1:0.

Смотреть гол Дуды.

На 36-й минуте В результате падения в предыдущем эпизоде главный арбитр Даниэль Зиберт увидел фол за пределами штрафной площади. За это Давид Ганцко получил жeлтую карточку. Но вмешались арбитры на VAR. В итоге после просмотра видеоповторов судейская бригада пришла к выводу, что Янис Хаджи успел войти в штрафную площадь, где против него сфолил Ганцко. Назначен пенальти, а жeлтая карточка отменена. Марин уверенно реализовал, счет 1:1.

Смотреть гол Марина.

Оставшееся время тайма команды провели в спокойном темпе не создавая опасных ситуаций у ворот, итог 1:1.

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2-й тайм

Второй тайм команды начали без явного преимущества кого либо, не создавая опасных моментов. На 50-й минуте Давид Ганцко с левого фланга прострелил на ближнюю штангу, Флорин Ницэ готов был перехватить мяч, но зачем-то вмешался Раду Дрэгушин. От его ноги игровой снаряд взмыл в воздух, так что голкиперу пришлось очень стараться, чтобы сыграть кулаком. Ницэ потом знатно напихал Дрэгушину.

На 61-й минуте Рэзван Марин открылся на линии штрафной, но после отличного паса партнeра поскользнулся и не сумел довести дело до удара по воротам, последовал пас правее на Яниса Хаджи, тот классно вернул мяч Марину, который выстрелил уже очень здорово, но Мартин Дубравка спас свою команду!

На 62-й минуте возник опаснейший момент у ворот сборной Словакии! Румынская команда провела атаку «второй волной», в результате которой Денис Дрэгуш от левого угла штрафной нанeс великолепный удар в дальнюю «девятку», но мяч всe-таки пролетел чуть выше перекладины!

На 64-й минуте Петер Пекарик с правого фланга сыграл в центр на Давида Стрелеца, тот нанeс классный удар в одно касание, но Флорин Ницэ успел выставить ногу и совершил блистательное спасение!

На 82-й минуте Давид Дюриш заработал угловой на правом фланге, Ондрей Дуда неспешно подошeл к мячу и выполнил высокий навес, Денис Вавро выиграл борьбу на «втором этаже», но его скидка головой на Милана Шкриньяра не прошла.

Концовка матча получилась довольно спокойной, ни одна команда не форсировала события, итог 1:1.

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.

Словакия-Румыния обзор матча 26 июня

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Румыния Словакия
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