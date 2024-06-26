Стали известны стартовые составы на матч 3 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Словакии и Румынии. Игра состоится 26 июня, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Дуда, Куцка, Лоботка, Гараслин, Стрелец, Шранц.

Главный тренер: Франческо Кальцона

Румыния: Ницэ, Ратиу, Драгушин, Банку, Буркэ, Марин, Хаджи, Коман, Рэзван Марин, Станчу, Дрэгуш.

Главный тренер: Эдуард Йорданеску

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