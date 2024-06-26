Расписание матчей Евро-2024, 26 июня

Сегодня, 26 июня, на Евро-2024 во второй и последний раз будет сыграно четыре матча за день. Завершится групповой этап турнира.

Сначала пройдут заключительные матчи группы E. Словакия сыграет с Румынией во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче Банк Парк». На время Евро-2024 он называется «Франкфурт Арена» и вмещает 47 тысяч зрителей. Ранее здесь прошли встречи Бельгия – Словакия (0:1), Дания – Англия (1:1) и Швейцария – Германия (1:1).

Украина сыграет с Бельгией на «МХП-Арене» в Штутгарте. На время проведения Евро-2024 стадион называется «Штутгарт Арена» и готов принять 51 тысячу болельщиков. Ранее тут уже прошли встречи Словения – Дания (1:1), Германия – Венгрия (2:0) и Шотландия – Венгрия (0:1).

Вечером пройдут заключительные встречи группы F. Чехия встретится с Турцией в Гамбурге на арене «Фолькспаркштадион Гамбург». Она вмещает 49 тысяч зрителей. Ранее тут состоялись встречи Польша – Нидерланды (1:2), Хорватия – Албания (2:2) и Грузия – Чехия (1:1).

Грузия встретится с Португалией на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене. На время Евро-2024 она называется «Арена АуфШальке» и готов принять 50 тысяч зрителей. Ране тут прошли встречи Сербия – Англия (0:1) и Испания – Италия (1:0). Португальцы уже обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира.

Расписание Евро-2024 на 26 июня

Словакия – Румыния: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

Украина – Бельгия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – Okko Sport

Чехия – Турция: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – Okko Sport

Грузия – Португалия: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»