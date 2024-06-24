Во вторник, 25 июня 2024 года сборная Дании сыграет с Сербией в рамках Евро 2024. Игра пройдет в третьем туре группы C и начнется в 22:00 по московскому времени. Поединок состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
Дания
Статистика сборной Дании в последних пяти матчах:
- забито голов: 9;
- пропущено голов: 4;
- среднее количество забитых голов за игру: 1.80;
- среднее количество пропущенных голов за игру: 0.80;
- среднее количество ударов по воротам: 16.60;
- среднее количество ударов соперника: 9.00;
- среднее количество ударов в створ: 6.80;
- среднее количество ударов в створ соперника: 2.20.
Сербия
Статистика сборной Сербии в последних пяти встречах:
- забито голов: 6;
- пропущено голов: 4;
- среднее количество забитых голов за игру: 1.20;
- среднее количество пропущенных голов за игру: 0.80;
- среднее количество ударов по воротам: 9.40;
- среднее количество ударов соперника: 11.00;
- среднее количество ударов в створ: 2.80;
- среднее количество ударов в створ соперника: 4.00.
Прогноз на точный счет матча Дания – Сербия
Букмекеры дают на победу Дании довольно высокий коэффициент – 2.25, однако успех сербов котируется еще выше – 3.25, ну а ничья оценена в 3.55. Что касается точного счета встречи, то наиболее вероятным букмекеры считают результат 1:1, на такой исход дают коэффициент 7.50.
Мы все-таки поставим на победу датчан (2.25) с минимальным счетом 1:0 (9.00) – команда довольно неплохо показала себя в матче с Англией и наверняка сумеет преодолеть сопротивление балканской сборной.