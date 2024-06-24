Во вторник, 25 июня 2024 года сборная Дании сыграет с Сербией в рамках Евро 2024. Игра пройдет в третьем туре группы C и начнется в 22:00 по московскому времени. Поединок состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Дания

Статистика сборной Дании в последних пяти матчах:

забито голов: 9;

пропущено голов: 4;

среднее количество забитых голов за игру: 1.80;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.80;

среднее количество ударов по воротам: 16.60;

среднее количество ударов соперника: 9.00;

среднее количество ударов в створ: 6.80;

среднее количество ударов в створ соперника: 2.20.

Сербия

Статистика сборной Сербии в последних пяти встречах:

забито голов: 6;

пропущено голов: 4;

среднее количество забитых голов за игру: 1.20;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.80;

среднее количество ударов по воротам: 9.40;

среднее количество ударов соперника: 11.00;

среднее количество ударов в створ: 2.80;

среднее количество ударов в створ соперника: 4.00.

Прогноз на точный счет матча Дания – Сербия

Букмекеры дают на победу Дании довольно высокий коэффициент – 2.25, однако успех сербов котируется еще выше – 3.25, ну а ничья оценена в 3.55. Что касается точного счета встречи, то наиболее вероятным букмекеры считают результат 1:1, на такой исход дают коэффициент 7.50.

Мы все-таки поставим на победу датчан (2.25) с минимальным счетом 1:0 (9.00) – команда довольно неплохо показала себя в матче с Англией и наверняка сумеет преодолеть сопротивление балканской сборной.