Защитник сборной Сербии оценил игру команды с Данией

Защитник сборной Сербии Никола Миленкович после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией (0:0) сказал, что его команда провела хороший матч.

«Как показывают результаты, в целом группа была ровная. Мы все до последних секунд верили, что сможем обыграть Данию и выйти в плей-офф. Провели действительно хороший матч, но, к сожалению, не выиграли. Мы разочарованы, ведь хотели принести Сербии радость», – сказал Миленкович.