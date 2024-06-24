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    Дания – Сербия: прогноз на матч 3 тура Евро-2024, 25 июня

    Во вторник, 25 июня, в 3-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Дании и Сербии. Матч группы C состоится в Мюнхене, начало – в 22:00 (мск).

    Дания

    Оба матча в группе сборная Дании сыграла вничью с одинаковым счетом – 1:1. В первом туре датчане поделили очки со Словенией, во втором – с Англией. Англичане вышли вперед после гола Кейна на 18-й минуте, но Хьюлманн забил ответный мяч на 34-й минуте и установил окончательный результат.

    Команда Каспера Юльманна за тур до окончания группового турнира занимает 2-е место в группе C с 2 очками и разницей мячей 2:2.

    Сербия

    Сборная Сербии начала групповой этап с поражения от Англии – 0:1. Вторую игру со словенцами сербы свели вничью – 1:1. Сербия уступала после гола Карничника на 69-й минуте, но спасла игру на 5-й добавленной минуте благодаря точному удару Йовича.

    Сербия с 1 очком занимает 4-е место в группе.

    Статистика и цифры

    В 3 последних очных матчах победу неизменно праздновали датчане:

    • 29.03.22 Дания – Сербия – 3:0 (Товарищеская игра);
    • 13.06.15 Дания – Сербия – 2:0 (отбор Евро-2016);
    • 14.11.14 Сербия – Дания – 1:3 (отбор Евро-2016).

    Прогноз

    Сербы в первых двух турах не впечатлили в атаке – всего 1 гол, забитый в ворота Словении на последних секундах. Дания производит более благоприятное впечатление и должна добывать победу в отчетной встрече, а вместе с ней – путевку в плей-офф. Прогноз – П1 с коэффициентом 2.25.

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    Источник: «Бомбардир»

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