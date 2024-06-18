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  • Кавазашвили прокомментировал поражение Грузии от Турции на Евро-2024

Кавазашвили прокомментировал поражение Грузии от Турции на Евро-2024

18 июня 2024, 22:30
2

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что Грузия не заслужила поражения от Турции в матче Евро-2024.

Грузинская команда, впервые игравшая на чемпионате Европы, уступила со счетом 1:3.

«Я очень огорчен, потому что Грузия проиграла незаслуженно. Команда играла стабильно, красиво. Как ни странно, Грузия играла очень прилично. Если бы мне раньше сказали, что Грузия недостойна участвовать на Евро-2024, то я бы согласился. Но сегодня могу сказать, что это прилично укомплектованная команда. Она играет лучше некоторых команд турнира. Победа турков – это чистое везение. Забить два таких гола – это мастерство отдельно взятых футболистов, но надо же попасть так, чтобы два раза подряд пробить по разным девяткам. У Грузии во втором тайме было несколько моментов.

Грузия могла выиграть со счeтом 3:2, это был бы справедливый результат. Ничья должна была быть на 200 процентов! Турция выиграла, потому что проявила больше агрессии в атакующих действиях, они использовали любую возможность, чтобы бить по воротам. Думаю, что они сделают выводы, и в оставшихся групповых матчах покажут более агрессивный футбол. У Грузии много техничных ребят, которые способны играть в атакующий футбол. Им необходима уверенность в своих действиях.

В голах Мамардашвили не виноват, он не терял ворота и отбивал мячи. Очень хорошо, что Грузия воспитала такого вратаря. Если Португалия и Чехия будут считать, что грузины устали после Турции, то они ошибутся. Первые матчи – не показатель того, что будут дальше играть плохо. Аргентина тоже проиграла первый матч на последнем чемпионате мира, а потом выиграла турнир», – сказал Кавазашвили.

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Источник: Metaratings.ru
Чемпионат Европы Грузия Турция Кавазашвили Анзор
Комментарии (2)
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sined1951
1718780416
В первой игре Грузия показала себя хорошей командой. Если сыграют на таком уровне оставшиеся в группе 2 матча, это будет еще и показатель стабильности в игре.
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Исмо
1718801780
Ещё один неадекват)турки заслуженно выиграли!Настаящую Турцию увидети с португальцами)
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