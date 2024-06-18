В среду, 19 июня, сборная Германии встретится с Венгрией во втором туре группового этапа Евро 2024. Матч состоится в рамках группы A на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте и начнется в 19:00 по московскому времени.

Сборная Германии

Статистика сборной Германии в последних пяти матчах:

забито голов: 20;

пропущено голов: 12;

среднее количество забитых голов за игру: 2.00;

среднее количество пропущенных голов за игру: 1.20;

среднее количество ударов по воротам: 13.80;

среднее количество ударов соперника: 9.30;

среднее количество ударов в створ: 5.60;

среднее количество ударов в створ соперника: 4.10.

Сборная Венгрии

Статистика сборной Венгрии в последних пяти матчах:

забито голов: 18;

пропущено голов: 12;

среднее количество забитых голов за игру: 1.80;

среднее количество пропущенных голов за игру: 1.20;

среднее количество ударов по воротам: 12.60;

среднее количество ударов соперника: 10.80;

среднее количество ударов в створ: 5.10;

среднее количество ударов в створ соперника: 4.00.

Прогноз на точный счет матча Германия – Венгрия

Немцы ярко стартовали на Евро 2024. Команда фаворит и предстоящей встречи. Так, на победу хозяев турнира букмекеры дают коэффициент 1.27. Что касается предполагаемого результата матча, то наверняка Венгрия сыграет в закрытый футбол, но не помешает немцам забить два гола. Наш прогноз – победа Германии со счетом 2:0.