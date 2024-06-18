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    • Прогноз на точный счет матча Германия – Венгрия, групповой этап Евро 2024, 19 июня 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Германия – Венгрия, групповой этап Евро 2024, 19 июня 2024 года

    В среду, 19 июня, сборная Германии встретится с Венгрией во втором туре группового этапа Евро 2024. Матч состоится в рамках группы A на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Сборная Германии

    Статистика сборной Германии в последних пяти матчах:

    • забито голов: 20;
    • пропущено голов: 12;
    • среднее количество забитых голов за игру: 2.00;
    • среднее количество пропущенных голов за игру: 1.20;
    • среднее количество ударов по воротам: 13.80;
    • среднее количество ударов соперника: 9.30;
    • среднее количество ударов в створ: 5.60;
    • среднее количество ударов в створ соперника: 4.10.

    Сборная Венгрии

    Статистика сборной Венгрии в последних пяти матчах:

    • забито голов: 18;
    • пропущено голов: 12;
    • среднее количество забитых голов за игру: 1.80;
    • среднее количество пропущенных голов за игру: 1.20;
    • среднее количество ударов по воротам: 12.60;
    • среднее количество ударов соперника: 10.80;
    • среднее количество ударов в створ: 5.10;
    • среднее количество ударов в створ соперника: 4.00.

    Прогноз на точный счет матча Германия – Венгрия

    Немцы ярко стартовали на Евро 2024. Команда фаворит и предстоящей встречи. Так, на победу хозяев турнира букмекеры дают коэффициент 1.27. Что касается предполагаемого результата матча, то наверняка Венгрия сыграет в закрытый футбол, но не помешает немцам забить два гола. Наш прогноз – победа Германии со счетом 2:0.

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    Источник: «Бомбардир»

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