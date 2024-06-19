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    • Нагельсман прокомментировал победу сборной Германии над Венгрией

    Нагельсман прокомментировал победу сборной Германии над Венгрией

    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подвел итоги выигранного матча с Венгрией.

    • Немцы победили со счетом 2:0 и досрочно вышли в плей-офф Евро-2024.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    «В целом я доволен. Болельщики на стадионе ждали три очка, и команда оправдала их ожидания. Мы отдали все силы. Это очень хороший знак.

    Я думаю, что во втором тайме мы неплохо контролировали ситуацию. Перед вторым голом мы хорошо справились с соперником и завершили все красивой атакой.

    В конце часть команды хотела забить третий гол, а другая – играть на владение мячом. Это было немного дико. Но мы можем быть довольны», – заявил Нагельсман.

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    Источник: сайт Немецкого футбольного союза

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    19.06.2024 23:46
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