Нагельсман прокомментировал победу сборной Германии над Венгрией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подвел итоги выигранного матча с Венгрией.

Немцы победили со счетом 2:0 и досрочно вышли в плей-офф Евро-2024.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«В целом я доволен. Болельщики на стадионе ждали три очка, и команда оправдала их ожидания. Мы отдали все силы. Это очень хороший знак.

Я думаю, что во втором тайме мы неплохо контролировали ситуацию. Перед вторым голом мы хорошо справились с соперником и завершили все красивой атакой.

В конце часть команды хотела забить третий гол, а другая – играть на владение мячом. Это было немного дико. Но мы можем быть довольны», – заявил Нагельсман.