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    • Обзор матча Германия – Венгрия голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча Германия – Венгрия голы и лучшие моменты (Видео)

    1-й тайм

    На первых минутах матча команды активно начали атакующую игру и обменивались опасными подходами к воротам без явных голевых моментов.

    На 12-й минуте игроки сборной Германии подавали угловой с левого фланга, навес ближе к дальней штанги, откуда в касание сильно ударил Андрих. Летело, безусловно, в створ, но принял на свою голову Бендегуз Болла. Следующие 10 минут матча проходили без опасных моментов, команды играли больше в центре поля.

    На 22-й минуте Орбан результативно ошибается во второй встрече подряд. Возле вратарской пытался закрыть мяч корпусом, чтобы тот спокойно докатился до рук Гулачи. Однако Вилли упал, что позволило Илкаю завладеть и отпасовать чуть назад Мусиале. Джамал сильным ударом с нескольких метров отправил мяч в ворота.

    Смотреть гол Мусиалы.

    После пропущенного мяча сборная Венгрии попыталась отыграться проведя несколько острых атак, которые ничем не закончились.

    На 44-й минуте острейший удар Мусиалы с линии штрафной попал в сетку только с внешней стороны. По технике здорово исполнил, с вращением, зрители уже видели мяч в воротах, но не случилось.

    Оставшиеся минуты матча закончились под контролем сборной Германии без опасных моментов.

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    2-й тайм

    Начало второго тайма ожидаемо прошло под диктовку игроков сборной Германии, которые имели несколько хороших подходов к воротам. На 54-й минуте матча Гулачи справился с неудобным ударом Крооса из пределов дуги.

    На 61-й минуте матча возник неожиданный опасный момент у ворот Германии, зрячий навес на Варгу в штрафной, Бернабеш за счет качественного прыжка нанес удар головой. Нойер понял, что летит выше, и прыгать не стал.

    На 67-й минуте матча после розыгрыша с участием центральных защитников мяч доставили на левый край штрафной, оттуда пас низом в центр от Миттельштадта. Затем Гюндоган в касание с 11 метров отправил ближе к дальнему углу, отличная уверенная игра сборной Германии и счет стал 2:0.

    Смотреть гол Гюндогана.

    После забитого мяча Венгрия стала играть более робко, Немцы забрали контроль и полностью вели матч, постоянно напрягая защиту Венгров. На 87-й минуте матча Лерой Сане ворвался в штрафную, но попал в Орбана, мяч ушел на угловой. В самом конце встречи команды обменялись опасными атаками, Немцев от пропущенного гола спас Киммих.

    Полный обзор матча можно посмотреть на RUTUBE.

    Германия-Венгрия обзор матча 19 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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