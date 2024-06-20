Тренер сборной Венгрии – после поражения от Германии: «Судья был худшим на поле»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси раскритиковал судейство в проигранном матче с Германией.

Немцы победили со счетом 2:0 и досрочно вышли в плей-офф Евро-2024.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Матч обслуживал голландец Данни Маккели.

«Я ни разу в своей карьере не жаловался и не искал оправданий, но то, что судья сделал сегодня… Даже немцы могли заметить его двойные стандарты.

Он не отреагировал на то, что Орбана толкнули, но в аналогичной ситуации с Андрихом свистнул, фиксируя фол.

Нам нужны единые правила, а не двойные стандарты. Германия победила бы в любом случае, но судья, на мой взгляд, был худшим на поле.

Германия, возможно, является фаворитом Евро, но для победы им не нужна помощь судей. Посмотрим, будет ли зафиксирован фол в подобной ситуации, когда Германия будет играть, скажем, с Францией», – заявил Росси.