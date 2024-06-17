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    • Прогноз на точный счет матча Португалия – Чехия, групповой этап Евро 2024, 18 июня 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Португалия – Чехия, групповой этап Евро 2024, 18 июня 2024 года

    В субботу, 18 июня, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге состоится матч 1 тура группового этапа Чемпионата Европы 2024 между сборными Португалии и Чехии. Матч начнется в 22:00 по московскому времени, игра пройдет в группе F.

    Статистика сборной Португалии

    Сборная Португалии в последних пяти матчах показала следующую статистику:

    • забито голов: 13;
    • пропущено голов: 8;
    • среднее количество забитых голов за игру: 2.60;
    • среднее количество пропущенных голов за игру: 1.60;
    • среднее количество ударов по воротам: 16.20;
    • среднее количество ударов соперника: 8.80;
    • среднее количество ударов в створ: 6.20;
    • среднее количество ударов в створ соперника: 4.00.

    Статистика сборной Чехии

    Сборная Чехии в последних пяти матчах показала следующую статистику:

    • забито голов: 16;
    • пропущено голов: 4;
    • среднее количество забитых голов за игру: 3.20;
    • среднее количество пропущенных голов за игру: 0.80;
    • среднее количество ударов по воротам: 19.20;
    • среднее количество ударов соперника: 6.60;
    • среднее количество ударов в створ: 6.20;
    • среднее количество ударов в створ соперника: 2.20.

    Прогноз на точный счет матча Португалия – Чехия

    Аналитики букмекерских контор ждут уверенной победы сборной Португалии с разницей минимум в два мяча. Так. на счет 2:0 букмекеры дают коэфф 7.00, а вот уже счет 3:1 в пользу Португалии котируется в 12:00.

    Мы предположим, что Криштиану Роналду и компания наберут три очка в матче с чехами – выиграют встречу со счетом 2:0.

    Прогноз на точный счет матча Португалия – Чехия, групповой этап Евро 2024, 18 июня 2024 года

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    Источник: «Бомбардир»

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