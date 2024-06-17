В субботу, 18 июня, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге состоится матч 1 тура группового этапа Чемпионата Европы 2024 между сборными Португалии и Чехии. Матч начнется в 22:00 по московскому времени, игра пройдет в группе F.

Статистика сборной Португалии

Сборная Португалии в последних пяти матчах показала следующую статистику:

забито голов: 13;

пропущено голов: 8;

среднее количество забитых голов за игру: 2.60;

среднее количество пропущенных голов за игру: 1.60;

среднее количество ударов по воротам: 16.20;

среднее количество ударов соперника: 8.80;

среднее количество ударов в створ: 6.20;

среднее количество ударов в створ соперника: 4.00.

Статистика сборной Чехии

Сборная Чехии в последних пяти матчах показала следующую статистику:

забито голов: 16;

пропущено голов: 4;

среднее количество забитых голов за игру: 3.20;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.80;

среднее количество ударов по воротам: 19.20;

среднее количество ударов соперника: 6.60;

среднее количество ударов в створ: 6.20;

среднее количество ударов в створ соперника: 2.20.

Прогноз на точный счет матча Португалия – Чехия

Аналитики букмекерских контор ждут уверенной победы сборной Португалии с разницей минимум в два мяча. Так. на счет 2:0 букмекеры дают коэфф 7.00, а вот уже счет 3:1 в пользу Португалии котируется в 12:00.

Мы предположим, что Криштиану Роналду и компания наберут три очка в матче с чехами – выиграют встречу со счетом 2:0.