Хавбек сборной Чехии Провод рассказал об игре против Роналду

Полузащитник сборной Чехии Лукаш Провод подвел итоги матча с Португалией (1:2) и высказался об игре против звездного форвард соперника Криштиану Роналду. Провод открыл счет в матче на 62-й минуте.

– Очень больно. На поле мы оставили все. К сожалению, этого не хватило даже для очка. Этот гол – главный в моей карьере. Это Евро, матч против Португалии и против кумира, которым Роналду с детства для меня был. Запомню этот момент до смерти.

Но сейчас, сразу после игры, мне очень больно. Наверное, после карьеры я буду вспоминать этот момент более положительно.

– Что вы чувствовали, играя против Роналду?

– Это было очень странно. Ты смотришь на него по телевизору, следишь за ним с детства...

Он бывал здесь уже много раз. Невероятно, как долго он играет. Уровень, который он демонстрирует в таком возрасте, невероятен. Сегодня у меня сбылась мечта. И не только у меня.