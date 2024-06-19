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    • Хавбек сборной Чехии Провод рассказал об игре против Роналду

    Хавбек сборной Чехии Провод рассказал об игре против Роналду

    Полузащитник сборной Чехии Лукаш Провод подвел итоги матча с Португалией (1:2) и высказался об игре против звездного форвард соперника Криштиану Роналду. Провод открыл счет в матче на 62-й минуте.

    – Очень больно. На поле мы оставили все. К сожалению, этого не хватило даже для очка. Этот гол – главный в моей карьере. Это Евро, матч против Португалии и против кумира, которым Роналду с детства для меня был. Запомню этот момент до смерти.

    Но сейчас, сразу после игры, мне очень больно. Наверное, после карьеры я буду вспоминать этот момент более положительно.

    – Что вы чувствовали, играя против Роналду?

    – Это было очень странно. Ты смотришь на него по телевизору, следишь за ним с детства...

    Он бывал здесь уже много раз. Невероятно, как долго он играет. Уровень, который он демонстрирует в таком возрасте, невероятен. Сегодня у меня сбылась мечта. И не только у меня.

    • После гола Провода защитник чехов Робин Гранац забил в свои ворота, а победный мяч у Португалии на счету Франсишку Консейсау.
    • В следующей игре Чехия встретится с Грузией 22 июня.

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    Источник: Sports

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