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    • Мартинес назвал матч с Чехией проверкой характера сборной Португалии

    Мартинес назвал матч с Чехией проверкой характера сборной Португалии

    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подвел итоги матча чемпионата Европы-2024 с Чехией (2:1).

    «В футболе бывает так, что если команда борется, то у нее все складывается хорошо. У сборной Чехии было много проблем с тем, чтобы контролировать игру. Они не хотели этого, но наши действия вынудили их обороняться глубоко.

    Сегодня дело было не в технике и не в тактике, а в стойкости. Мы впервые одержали волевую победу. Мы верили и проявили потрясающий характер. Команда продемонстрировала то, что жизненно важно для проявления своего таланта и побед.

    Играли против вдохновленной Чехии, жесткой и целеустремленной. У нее был один точный удар, и он достиг цели. Уступая 0:1, нам пришлось сдерживать свою нервозность.

    У нас было 13 угловых, у Чехии – 0. Если команда забивает первой, в итоге голов может быть 3 или 4. И мне понравился наш характер, понравилась стойкость.

    Атмосфера была потрясающей, наши фанаты не заслуживали поражения», – сказал Мартинес.

    • Счет в матче открыл хавбек чешской команды Лукаш Провод. Затем защитник Робин Гранац забил в свои ворота, а победный мяч у Португалии на счету Франсишку Консейсау.
    • В следующей игре Португалия встретится с Турцией 22 июня.

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    Источник: Record

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