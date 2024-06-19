Тренер сборной Чехии сказал, что Роналду продемонстрировал гениальность

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек подвел итоги матча группового этапа чемпионата Европы с Португалией (1:2), отметив в составе соперника нападающего Криштиану Роналду.

«Должен признать большое сожаление от того, что не удалось довести работу до конца. Все было так близко. Мы поставили очень сложные задачи перед сборной Португалии, одной из сильнейших в мире команд.

Просто невероятно, насколько опасен Криштиану Роналду в каждом матче, с учетом его возраста. Он снова продемонстрировал свою гениальность. Он знает, как получать моменты.

Я снимаю перед ним шляпу. Он один из лучших игроков в истории футбола. Поистине потрясающий человек.

Мы все разочарованы тем, что пропустили в дополнительное время. Португалия была сильнее и победу заслужила. Но вместе с тем я хотел бы поблагодарить своих игроков за тяжелую командную работу. Нам нужно как можно скорее забыть это, поскольку через четыре дня у нас ключевой матч. Нам нужно будет прибавить», – сказал Гашек.