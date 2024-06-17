В воскресенье, 18 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 1 тура группового этапа Чемпионата Европы 2024 между сборными Турции и Грузии. Матч начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет в группе F.

Статистика сборной Турции

Сборная Турции в последних пяти матчах показала следующую статистику:

забито голов: 3;

пропущено голов: 10;

среднее количество забитых голов за игру: 0.60;

среднее количество пропущенных голов за игру: 2.00;

среднее количество ударов по воротам: 14.00;

среднее количество ударов соперника: 10.80;

среднее количество ударов в створ: 4.00;

среднее количество ударов в створ соперника: 5.00.

Статистика сборной Грузии

Сборная Грузии в последних пяти матчах показала следующую статистику:

забито голов: 8;

пропущено голов: 6;

среднее количество забитых голов за игру: 1.60;

среднее количество пропущенных голов за игру: 1.20;

среднее количество ударов по воротам: 11.60;

среднее количество ударов соперника: 14.40;

среднее количество ударов в створ: 4.80;

среднее количество ударов в створ соперника: 3.80.

Прогноз на точный счет матча Турция – Грузия

Букмекеры не ждут многого от Турции, но ставят на победу команды, дают коэфф на викторию коллектива 1.75. Что касается точного счета, то наиболее вероятным результатом встречи считают победу Турции со счетом 1:0, дают на результат коэфф 6.00. Пожалуй согласимся с аналитиками букмекерской конторы и поставим на счет 1:0 в пользу Турции.