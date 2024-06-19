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    • Канделаки осудила грузинских фанатов за оскорбление Путина

    Канделаки осудила грузинских фанатов за оскорбление Путина

    Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки отреагировала на оскорбительные кричалки болельщиков сборной Грузии в адрес президента России Владимира Путина во время матча Евро-2024 против Турции (1:3).

    «Вчера, во время трансляции игры Турция – Грузия, в эфире телеканала «Матч ТВ» с трибун были слышны оскорбления в адрес президента Российской Федерации.

    Со стороны грузинских экстремистов ничего нового не происходит. Мы уже видели оскорбления в эфире грузинского телеканала и помним, как и где закончил тот журналист. Сейчас его не видно и не слышно, прославился он только тем, что оскорбил Владимира Владимировича.

    Теперь вторая провокация. Тоже понятно, что эта акция связана с тем, что грузины категорически не хотят идти на поводу Америки. И то, что происходит в грузинской политике за последние два месяца, вызывает сопротивление Вашингтона.

    Поэтому единственное, что остается – совершить грубую провокацию, взять и оскорбить президента России. Грязно, пошло, не работало раньше и не сработает сейчас. Но для оппозиционеров, устраивающих драки в парламенте, дикость кажется верхом храбрости.

    Все, кто эти акции инициирует, все, кто в них участвует, все, кто к ним имеет отношение, – как грузинка грузинам вам отвечу. Вы являетесь глупыми баранами, которых ведут на бойню. Вас как пушечное мясо, как это было много раз в истории, используют американские и европейские политики, чтобы отрезать Грузии пути к спасению.

    Но вы, слава богу, ничего не сможете сделать. Потому что разум всегда побеждал невежество», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bset
    1718798020
    "Потому что разум всегда побеждал невежество". Пока не победил, раз ты и такие как ты еще у кормушки.
    Ответить
    Semenycch
    1718798077
    Я вчера написал комментарий об этом. Я убежден в том, что режиссер трансляции специально озвучил эти оскорбления в прямой эфир. А значит УЕФА в своем скотском отношении к Российскому футболу не изменила свои позиции!
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    Spartak_forv@
    1718799200
    Срочное включение нашего эксперта из-под руля
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1718800505
    Баранов у нас достаточно,и не только это грузины
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718801472
    Тина Канделаки примеряет сталинскую шинель, отлично, а вот почему бы в таком случае Газпрому не начать приобретать грузинских игроков, а не бразильцев?
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    Бан
    1718802117
    Почему выступила именно эта грузино-армянская метиска? Чтобы прикрыть свою задницу? Почему не выступил кто-то другой? Ренегаты противны на чьей бы стороне они не были. ПС. Когда она будучи дочерью директора овощебазы в Тбилиси каталась как сыр в масле, она была патриоткой Грузии. Поддерживала грузинских националистов. А потом отца "ушли" на пенсию. Он сбежал в Москву, и Тина перекрасилась. Завтра опять перекрасится...
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