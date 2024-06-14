Андрей Мостовой ответил на вопрос, заслужил ли «Зенит» чемпионство

Российский полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мыслями по поводу чемпионской гонки в минувшем розыгрыше РПЛ.

«Если смотреть по набранным очкам, нельзя сказать, что кто‐то стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. С другой стороны, и «Динамо» в свое время нас преследовало, и «Краснодар». Просто у «Зенита» в этот раз оказалось слишком много осечек. А потом то же самое стало происходить с «Краснодаром» и «Динамо». Знаете, у меня в какой‐то момент даже промелькнула мысль: в этом году никто не заслуживает чемпионства. Почему? Претенденты на золото не должны так играть и терять столько очков. Да и 57 очков у первого места – такое первый раз в премьер‐лиге», – высказал свое мнение Мостовой.