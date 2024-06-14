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  • Андрей Мостовой ответил на вопрос, заслужил ли «Зенит» чемпионство

Андрей Мостовой ответил на вопрос, заслужил ли «Зенит» чемпионство

14 июня 2024, 15:34
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Российский полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мыслями по поводу чемпионской гонки в минувшем розыгрыше РПЛ.

«Если смотреть по набранным очкам, нельзя сказать, что кто‐то стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. С другой стороны, и «Динамо» в свое время нас преследовало, и «Краснодар». Просто у «Зенита» в этот раз оказалось слишком много осечек. А потом то же самое стало происходить с «Краснодаром» и «Динамо». Знаете, у меня в какой‐то момент даже промелькнула мысль: в этом году никто не заслуживает чемпионства. Почему? Претенденты на золото не должны так играть и терять столько очков. Да и 57 очков у первого места – такое первый раз в премьер‐лиге», – высказал свое мнение Мостовой.

  • «Зенит» сумел завоевать 6 чемпионский титул подряд. В завершившемся сезоне судьба титула решалась в 30-м туре. «Динамо» Марцела Лички минимально уступило «Краснодару» (0:1). А «Зенит» на своем поле смог обыграть «Ростов» (2:1). Таким образом, коллектив Сергея Семака заработал 57 баллов по итогам 30 туров. Это антирекорд. Чемпион еще не набирал так мало очков. «Динамо» и «Краснодар» имеют в своем активе 56 турнирных баллов.
  • Примечательно, что петербургский клуб в минувшем сезоне завоевал все национальные трофеи.
  • Андрей Мостовой в завершившемся розыгрыше РПЛ поучаствовал в 21 встрече. В них он смог отметиться 3 голами и 1 ассистом. Россиянин является 4-кратным чемпионом России.

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Источник: « Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Динамо Мостовой Андрей
Комментарии (1)
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sochi-2013
1718386483
Скупая лучших игроков в клубах РПЛ, Зенит обесценил звание чемпиона, и убил интерес к нашему футболу!
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