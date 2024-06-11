Аленичев высказался о будущем Промеса в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о ситуации вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса.
«Я видел, что он начал тренироваться. Главное, чтобы у него благополучно завершилось его дело, а в том, что он ещe поиграет, я не сомневаюсь.
Поиграет ли он ещe в «Спартаке»? Как раз в том, что он вернeтся в клуб, я сомневаюсь. Думаю, что история «Спартака» с Промесом закончилась», – сказал Аленичев.
- 32-летний вингер Квинси Промес находится в ОАЭ. Ему запрещено покидать страну.
- Власти Нидерландов, где спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата, пытаются добиться экстрадиции футболиста.