Аленичев высказался о будущем Промеса в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о ситуации вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Я видел, что он начал тренироваться. Главное, чтобы у него благополучно завершилось его дело, а в том, что он ещe поиграет, я не сомневаюсь.

Поиграет ли он ещe в «Спартаке»? Как раз в том, что он вернeтся в клуб, я сомневаюсь. Думаю, что история «Спартака» с Промесом закончилась», – сказал Аленичев.