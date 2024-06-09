Глава ФНЛ: «Делаем лучшую лигу мира все лучше и лучше»

Наиль Измайлов, президент ФНЛ, поделился ожиданиями от сезона Первой лиги.

«В новом сезоне Первая лига будет мощной – состав пополнили игравшие в РПЛ «Урал», «Сочи» и «Балтика». Все они будут бороться за возвращение наверх, как и «Родина». «Алания», думаю, закончит строить и запустит свой стадион.

В Первой лиге будет горячо. Новый сезон будет еще ярче. Мы делаем лучшую лигу мира всe лучше и лучше с каждым годом», – сказал Измайлов.