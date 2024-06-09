Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Глава ФНЛ: «Делаем лучшую лигу мира все лучше и лучше»

    Наиль Измайлов, президент ФНЛ, поделился ожиданиями от сезона Первой лиги.

    «В новом сезоне Первая лига будет мощной – состав пополнили игравшие в РПЛ «Урал», «Сочи» и «Балтика». Все они будут бороться за возвращение наверх, как и «Родина». «Алания», думаю, закончит строить и запустит свой стадион.

    В Первой лиге будет горячо. Новый сезон будет еще ярче. Мы делаем лучшую лигу мира всe лучше и лучше с каждым годом», – сказал Измайлов.

    • Ранее Измайлов работал в «Спартаке».
    • Сезон Первой лиги стартует в июле.
    • Букмекеры считают фаворитом сезона «Урал».

    Новости по теме
    Шатов войдет в тренерский штаб клуба Первой лиги 2
    Федотов может возглавить команду Первой лиги после увольнения из ЦСКА 10
    35-летний Ионов продлил контракт с командой Первой лиги 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2024 16:19
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1717940150
    В чём ваша заслуга, что Урал, Балтика и Сочи вылетели из РПЛ? И чем, кроме этого вы можете похвастаться?
    Ответить
    Цугундeр
    1717942301
    Наиль Измайлов , практически ,как Лион Измайлов .Шутки тупые ,но пипл ест ..
    Ответить
    Алексей З
    1717947621
    РПЛ и ФНЛ как соединённые сосуды, если ФНЛ становится мощнее , то РПЛ слабее. Кем и как за месяц смогут усилиться три новобранца ? Все главные кандидаты на "вылет".
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+