Валуев анонсировал уменьшение количества легионеров в РПЛ

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев оценил ситуацию с легионерами в РПЛ.

«Профессиональным клубам нельзя запрещать набирать легионеров... На то они и профессиональные клубы. Именно они решают, какой будет состав у команды и кто там получит возможность играть. Но тут есть еще проблема правильного подхода по выращиванию своих игроков.

Они же у нас в юниорском и молодежном возрасте порой рвут всех в Европах. А куда потом деваются все эти ребята? Надо давать им возможности для роста.

И, наверное, в скором времени мы будем все чаще избавляться от легионеров. Их услуги, мягко говоря, дороговаты. Они же все хотят валюту, а валюта сегодня имеет крайне большой курс и нестабильна», – сказал Валуев.