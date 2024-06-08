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    Валуев анонсировал уменьшение количества легионеров в РПЛ

    Депутат Госдумы РФ Николай Валуев оценил ситуацию с легионерами в РПЛ.

    «Профессиональным клубам нельзя запрещать набирать легионеров... На то они и профессиональные клубы. Именно они решают, какой будет состав у команды и кто там получит возможность играть. Но тут есть еще проблема правильного подхода по выращиванию своих игроков.

    Они же у нас в юниорском и молодежном возрасте порой рвут всех в Европах. А куда потом деваются все эти ребята? Надо давать им возможности для роста.

    И, наверное, в скором времени мы будем все чаще избавляться от легионеров. Их услуги, мягко говоря, дороговаты. Они же все хотят валюту, а валюта сегодня имеет крайне большой курс и нестабильна», – сказал Валуев.

    • Сейчас в РПЛ 172 легионера – 40 процентов от общего числа игроков.
    • Больше всех легионеров у «Рубина» – 17.
    • Меньше всех иностранцев у «Факела» – 3.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2024 21:53
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    Комментарии (20)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717875315
    А что ответит Газпром ?
    Ответить
    Spartak_forv@
    1717875345
    Коля-кувалда,ты то куда лезешь?!
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1717876044
    Колян созрел) разродился)
    Ответить
    ягуар1979
    1717876729
    у полу боксера совсем фляга засвистела бенди угробил теперь решил рпл окончательно прибить
    Ответить
    ySS
    1717877115
    Знатный единорос выразился. Надо бы его в мэры... Москвы или СП-га!)
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1717878692
    дороже стоят российские бездарные игроки.....ДОЛОЙ ЛИМИТ да здраствует КОНКУРЕНЦИЯ....
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    Илья-Альчуль-vkontakte
    1717879261
    Во взрослых мировых минифутболе, футзале, 7*7, 8*8 Россия, как обычно, доходит до решающих стадий или побеждает. Бразильцев обыгрывают, кого угодно. А в большом футболе за много лет у нас блеснули лишь Денис Черышев, который выйграл в 13 лет юношескую Лигу Чемпионов в составе Реала Мадрид и стал в том турнире лучшим бомбардиром, а также вышел в трёх матчах на замену за взрослый Реал в победной ЛЧ. Ну и Головин с Миранчуком, кто смогли преуспеть.
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    Ловкий Бубен
    1717888117
    Больше всего у Рубина ? Позор российского футбола ! 17 легионеров. Почему молчит ффсястрана ??? А могли отдать бабло какому- нибудь днищу штобы они стали чемпионами вместо Зенита, тогда все бы было по чесноку
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    DMитрий
    1717893817
    Начал за здравие, а закончил своими мыслями... Услуги, мягко говоря, дороговаты иностранцев...!? А нашинские более-менее достойного уровня сколько стоят никто не рассказал! Николай попроси кого-нибудь у.е.б.а.т.ь тебя хорошенько с ноги в промежность для взбодрения, а то по башне уже бесполезно!
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1717902709
    Колюню нужно уронить пару раз и поместить в палату где лежал Мостовой с Наполеоном,может поможет...
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