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    Аргументы президента РПЛ против расширения лиги

    Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что Премьер-лига не готова к увеличению числа участников.

    – К вам обращались с просьбой расширить РПЛ на следующий сезон?

    – Нет, таких обращений не было ни по ходу чемпионата, ни после его завершения. Такая дискуссия происходит каждый матч, каждый год одно и то же: зимнее межсезонье, клубы активизируются.

    У нас есть правила: регламент лиги, лицензирование. Плохие эти правила или хорошие, но они есть. Если «Акрон» и «Арсенал» получают лицензию и по спортивному принципу выходят в РПЛ, они должны играть в лиге.

    О 18 командах сейчас никто не говорит. Мы не готовы к ним ни инфраструктурно, ни финансово, ни календарно.

    • Сейчас в РПЛ 16 клубов.
    • По итогам сезона-2023/24 из высшего дивизиона вылетели «Сочи», «Балтика» и «Урал».

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    05.06.2024 16:00
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1717593865
    ...а если настойчиво и аргументированно посоветуют, тогда как?) Отстоишь свои принципиальные позиции?...
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    BoevStas1
    1717611780
    Вполне можно и 20 команд,но нужно начать этим заниматься. . Сколько лиг в Англии, Германии и ТД.? надо этим заниматься просто... понятно Сво и ТД,но и раньше хрен вы дожили на спорт.
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    zigbert
    1717612985
    Хотелось бы в это верить но все может случиться как всегда неожиданно.
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