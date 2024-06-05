В группе D на Евро-2024 сыграют Франция, Нидерланды, Польша и Австрия. В 1-м туре 16-17 июня встретятся Польша – Нидерланды и Австрия – Франции. 2-й тур пройдет 21 июня, мы увидим матчи Польша – Австрия, Нидерланды – Франция. В 3-м туре состоятся игры Нидерланды – Австрия и Франция – Польша (25 июня).

В рейтинге УЕФА сборная Франции занимает 1-е место, сборная Нидерландов – 5-е, Австрия находится на 13-й строчке, а Польша – на 16-й. Фаворитами группы большинство считает Францию и Нидерланды, но Польша и Австрия вполне могут преподнести сюрприз.

Франция

Свою отборочную группу к Евро-2024 сборная Франции выиграла убедительно, набрав 22 очка. Коллектив Дидье Дешама добыл 7 побед и 1 раз сыграл вничью при разнице мячей 29:3. В соперниках у французов были Нидерланды, Греция, Ирландия и Гибралтар.

Сборная Франции по 2 раза выигрывала чемпионаты Европы (1984 и 2000 годы) и мира (1998 и 2018). В составе команды есть множество звездных футболистов, – Мбаппе, Гризманн, Дембели, Тюрам, Камавинга, Тчуамени и другие. Франция – второй после Англии претендент на победу на Евро по версии букмекеров.

Нидерланды

Сборная Нидерландов вышла в финальную часть Евро-2024, заняв 2-е место в отборочной группе вслед за Францией. Под руководством Рональда Кумана Нидерланды победили 6 раз и потерпели 2 поражения, разница мячей – 17:7.

Команда является чемпионом Европы 1988 года. На минувшем Евро-2020 голландцы провалилась, проиграв в 1/8 финала Чехии (0:2).

Польша

В отборочной группе со сборными Албании, Чехии, Молдовы и Фарерских островов польская национальная команда с 11 очками заняла 3-е место. Подопечные Михала Пробежа одержали 3 победы, 2 матча свели вничью и потерпели 3 поражения при разнице мячей 10:10.

На Евро-2024 сборная Польши пробилась через квалификационные матчи. В 1/2 финала поляки победили Эстонию (5:1), а в финале – Уэльс (0:0, пен. 5:4).

Главной звездой коллектива Михала Пробежа остается Роберт Левандовски. Наилучшее достижение сборной Польши на чемпионатах Европы – выход в 1/4 финала в 2016-м году.

Австрия

Сборная Австрии получила право на участие в финальной стадии Евро-2024, заняв второе место в отборочной группе с 19 очками. Соперниками австрийцев были сборные Бельгии, Швеции, Азербайджана и Эстонии. Подопечные Ральфа Рангника одержали 6 побед, 1 раз сыграли вничью и 1 раз проиграли, разница мячей – 17:7.

Наивысшее достижение команды на Евро – выход в 1/8 финала в 2020 году.

Прогноз на победителя группы А

Сборная Франции – явный фаворит группы. В отборочном раунде французы уже дважды обыграли Нидерланды, которые на бумаге являются основным конкурентом команды Дешама. Можно ожидать сюрприза от Австрии, которая отлично провела отборочный турнир.