Петржела: «Зенит» уже можно поздравлять с золотым дублем»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не видит интриги в суперфинале Фонбет Кубка России.

«Балтика» и «Зенит» сыграют в «Лужниках» 2 июня.

В случае победы «Зенит» оформит золотой дубль.

«Балтика» по итогам сезона покинула РПЛ.

«В финале Кубка нет никакой интриги. «Зенит» уже можно поздравлять с золотым дублем, потому что «Балтика» им не соперник. Сине-бело-голубые не так часто выигрывали Кубок России, поэтому у игроков должна быть хорошая мотивация. Шансы «Балтики» на победу – не больше 5%», – сказал Петржела.