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ЦСКА раздражен работой Федотова и планирует его уволить

31 мая 2024, 17:25
18

В ЦСКА недовольны главным тренером Владимиром Федотовым. Его могут уволить в ближайшие дни.

«ЦСКА не может понять, что ему делать с тренером.

Они этого Федотова пинают и так, и сяк. Заваливает турнирные задачи, задолбал. Что хорошего в раздевалке – не очень понятно, легионеры остались не в восторге. Клуб слегка раздражен и озадачен. Возможно, это от избалованности, потому что в истории ЦСКА и Евгения Гинера тренеры были посильнее, чего уж там. Увольнять думают.

А кого брать? Не очень понятно, кого брать. Никого и нет. Надо оставлять. И надо б тренеру доверять, подтверждать это доверие, иначе команда повалится», – написал главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров.

  • ЦСКА размышляет над возвращением Виктора Гончаренко.
  • Федотов в ЦСКА 2 года.
  • В 2023 году он привел команду к Кубку России.

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Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (18)
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NewLife
1717165707
Мостовой, только Мостовой))))
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...уефан
1717166140
...требуется табунщик с опытом работы!...
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Цугундeр
1717167634
Просто трудно уральскому мужику в этой..столице. Вывел из сумерек Оренбург , поставил Сочи на серебро.. Тут же после перехода раздал серебряные медали .которые стали первыми медалями ЦСКА в Премьер-лиге с 2018 года. 11 июня 2023 года Федотов и ЦСКА выиграли Кубок России (первый за 10 лет для ЦСКА). Что ещё надо? Нет , мля..( гнать , гнать , гнать.. Что за конская привычка "гнать " ? Не понимаю .
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DVOK68
1717167641
Да понятно.Ключевая фраза это про Гинера и тренеров.Все вожди ВЭБовские не идут в сравнение с Гинером по знанию футбольных течений,подводных/надводных и иных+умение руководить. Результат в табличке.Времена гинеровские минули.
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Павелий
1717169459
А я всегда писал, что этот лысый чёрт только позорит имя и фамилию великого Григорьича!
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Evgenijgerasimov607@gmail
1717170845
Ну дайте же Царю поработать...(А.Мостовому)
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Январь 59
1717171359
Эпоха ЦСКА закончилась с уходом на пенсию всех тех кого собирал В. Г. Газаев. Собрать новую команду не так то просто. Л. Слуцкий понимая ситуацию вовремя слинял. Одними указами от ВЭБ и Генера ничего не добьёшься. Побеждает не тренер, побеждают игроки. Это раньше были тренеры, умеющие тренировать. Сегодня тренер выжимает из физподготовки максимум, а развивать стратегию, тактику, технику игроков, считается обязанностью детских школ. Сегодня тратить деньги на подготовленных игроков администрация ЦСКА не хочет. А воспитать своих ума не хватает.
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Бывалый1488
1717175409
Никакого Гончаренко не будет в ЦСКА, как и Федотова не уволят. Все это чушь и жёлтая пресса.
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andr45
1717176738
«Не очень понятно, кого брать. Никого и нет.» Как это никого нет? ГЛАДИЛИН «Я могу перечислить всех! Карпин, Онопко, Аленичев, Титов, Тихонов, Юран!»
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Toomans
1717179771
Желаю красно-синим обрести стабильность и вернуть авторитет ЦСКА. Сильный ЦСКА - сильный чемпионат - радость для всех нас. Надеюсь, наступит тот день, когда все топы РПЛ будут равными сильными соперниками друг для друга. И тогда матчи между ЦСКА, Зенитом, Локомотивом, Спартаком, Динамо, Краснодаром будут украшением чемпионата.
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