ЦСКА раздражен работой Федотова и планирует его уволить

В ЦСКА недовольны главным тренером Владимиром Федотовым. Его могут уволить в ближайшие дни.

«ЦСКА не может понять, что ему делать с тренером.

Они этого Федотова пинают и так, и сяк. Заваливает турнирные задачи, задолбал. Что хорошего в раздевалке – не очень понятно, легионеры остались не в восторге. Клуб слегка раздражен и озадачен. Возможно, это от избалованности, потому что в истории ЦСКА и Евгения Гинера тренеры были посильнее, чего уж там. Увольнять думают.

А кого брать? Не очень понятно, кого брать. Никого и нет. Надо оставлять. И надо б тренеру доверять, подтверждать это доверие, иначе команда повалится», – написал главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров.