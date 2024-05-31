ЦСКА раздражен работой Федотова и планирует его уволить

В ЦСКА недовольны главным тренером Владимиром Федотовым. Его могут уволить в ближайшие дни.
«ЦСКА не может понять, что ему делать с тренером.
Они этого Федотова пинают и так, и сяк. Заваливает турнирные задачи, задолбал. Что хорошего в раздевалке – не очень понятно, легионеры остались не в восторге. Клуб слегка раздражен и озадачен. Возможно, это от избалованности, потому что в истории ЦСКА и Евгения Гинера тренеры были посильнее, чего уж там. Увольнять думают.
А кого брать? Не очень понятно, кого брать. Никого и нет. Надо оставлять. И надо б тренеру доверять, подтверждать это доверие, иначе команда повалится», – написал главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров.
- ЦСКА размышляет над возвращением Виктора Гончаренко.
- Федотов в ЦСКА 2 года.
- В 2023 году он привел команду к Кубку России.
Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова