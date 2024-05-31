ЦСКА рассматривает возвращение Гончаренко

В ЦСКА сохраняется вероятность отставки главного тренера Владимира Федотова. Новый сезон команда может начать под руководством Виктора Гончаренко.

«В клубе есть люди, которые считают, что именно Виктор Михайлович в свое время не все сказал в ЦСКА.

Также на его стороне может быть умение создавать необходимую атмосферу в раздевалке, а вопрос ее состояния сейчас в клубе считают важнейшей темой», – написал источник.