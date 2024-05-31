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ЦСКА рассматривает возвращение Гончаренко

31 мая 2024, 15:14
22

В ЦСКА сохраняется вероятность отставки главного тренера Владимира Федотова. Новый сезон команда может начать под руководством Виктора Гончаренко.

«В клубе есть люди, которые считают, что именно Виктор Михайлович в свое время не все сказал в ЦСКА.

Также на его стороне может быть умение создавать необходимую атмосферу в раздевалке, а вопрос ее состояния сейчас в клубе считают важнейшей темой», – написал источник.

  • Белорус тренировал ЦСКА в 2016-2021 годах.
  • С командой он брал Суперкубок России и серебро РПЛ.
  • Накануне Гончаренко уволили из «Урала».

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (22)
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Spartak_forv@
1717158287
Очередной вброс по-моему,не верится
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CSKA57
1717159926
В пердив захотели? Витя оформит!
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gor77
1717161772
Бывает, найдёшь человеку оправдание, а оно ему не подходит. Ну и классика: И, словно мухи, тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам! - В. С. Высоцкий
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the teacher
1717162168
ЦСКА решил вслед за нами в следующем году? ))) У нас тоже есть кадры которые думали что Гончаренко не всё сказал в Урале, походу сейчас вслед за ним пойдут )))
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JTherry
1717162783
тут клинер уверял, что "картофана" назад в конюшню не позовут, что он не работает 2 раза в одном и том же клубе, забыв, что с дядей Гришей у него вторичный альянс, вот и с конями дружба, похоже, навек, до самого пердива...) этот источник, тг-канал "Мутко против", часто попадает в точку..! а Федотову под зад коленом для скорости...))
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acor94
1717165341
В рпл пошёл тренд на херовых тренеров в крепких клубах. Мусаев - Краснодар, Гонч - ЦСКА, кто ещё из конкурентов за 1 место самоустраниться?
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Ивантеевец
1717168658
Видать тот самогон, что обещали то ли Ростову, то ли Динамо в итоге в ЦСКА привезли. Вы там пьяные что ли, чтобы кандидатуру Гончара всерьез рассматривать???
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шахта Заполярная
1717175567
Я уже писал и не раз, что федот не тот. Отправьте его обратно в колизей, да и гончар уже отработанный продукт. Из Сочи возьмите, вроде получше федота.
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subbotaspartak
1717175643
Понравился путь Урала?
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odessakmv
1717205586
Д.Б!
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