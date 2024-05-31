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Павлюченко высказался о трансфере Сафонова в «ПСЖ»

31 мая 2024, 14:20
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Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко прокомментировал ожидаемый переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Такой трансфер для «Краснодара», сборной России и нашего футбола является большим плюсом, все-таки это «ПСЖ». В России Матвей дорос до определенного уровня, он уже здесь не растет как вратарь, думаю, что он уже вышел на пик, если он хочет вырасти как футболист и вратарь, то, конечно, такой вариант нельзя упускать.

Я двумя руками за то, чтобы наши футболисты уезжали в Европу, играли, если есть предложения, лучше всегда попробовать, чем потом жалеть, а в Россию всегда можно вернуться. Другое дело, будет ли он играть, но если приглашают, то в любом случае будут шансы. Хочу пожелать успехов и удачи, считаю, что он молодец, что не нужно бояться ехать. Конечно, это тяжело, я сам уезжал в Европу, но я не жалел, нужно пробовать.

А такому клубу, как «ПСЖ», ну как можно отказать? Больше таких вариантов никогда не будет, пусть едет, а дальше все будет зависеть от него. В принципе, все данные у него есть для игры, это вратарь хорошего уровня. Мне кажется, что у него не должно быть никаких проблем, главное, чтобы был шанс, а то, бывает, приглашают, не играешь поначалу, потом уезжаешь по арендам, не хочется такого.

Хочется, чтобы он играл и закрепился в основном составе, в любом случае его не приглашают для того, чтобы он потом уехал, а чтобы, наверное, пройти определенные сборы, подготовку. Если он себя проявит, то почему нет, у него все есть для того, чтобы играть в основном составе, он вратарь хорошего уровня. Пусть доказывает», – сказал Павлюченко.

  • Журналист Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» объявит о трансфере вратаря сборной России в июне.
  • Сафонов подпишет контракт до 2029 года.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Тоттенхэм Краснодар Сафонов Матвей
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АлексМак
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