«Оренбург» раскрыл план подготовки к новому сезону

«Оренбург» заявил о плане провести 6 контрольных встречах на сборах передаз сезоном-2024/25.

«Футболисты ФК «Оренбург» в настоящий момент находятся в отпуске. 14 июня команда соберется в Москве для прохождения медицинского осмотра, а 15 июня вылетит в Турцию на предсезонные сборы.

1 сбор. Турция. Топук. 16 июня – 27 июня. Запланировано 3 контрольные встречи.

2 сбор. Турция. Болу. 1 июля – 11 июля. Запланировано 3 контрольные встречи.

Между сборами команда получит три выходных дня без возвращения в Россию. После завершения сборов 11 июля команда вернется в Россию, а 14 июля приступит к тренировкам на стадионе «Газовик», – говорится в сообщении клуба.