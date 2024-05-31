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  • Ташуев назвал тренера, способного бороться со «Спартаком» за чемпионство

Ташуев назвал тренера, способного бороться со «Спартаком» за чемпионство

31 мая 2024, 00:25
22

Сергей Ташуев считает, что «Спартак» ошибся с выбором нового главного тренера.

«Спартак» будет бороться за чемпионство?

Если бы пригласили Валерия Карпина, который заматерел, стал большим тренером с хорошим штабом, то я в это поверил бы. Вероятность успеха в чемпионате была бы куда выше.

А Станкович – выбор спортивного директора. Почему-то клуб доверяет иностранцам – Эшуорт, Аморал…

Он решил пригласить человека, который многие годы карьеры провел в Италии. А это так или иначе приверженность к определенной стилистике – смотрят в сторону «катеначчо».

А болельщики хотят, чтобы клуб играл в своем стиле. Эти шарахания всем надоели. Я не верю в успех, но желаю Станковичу всего наилучшего.

  • «Спартак» в этом сезоне РПЛ финишировал на 5-м месте.
  • Контракт со Станковичем подписан на 2 года.
  • Карпин совмещает посты в «Ростове» и сборной России.

В ожидании новой главы: вспомните великие финалы ЛЧ по фото?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ташуев Сергей Карпин Валерий
Комментарии (22)
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FCSpartakM
1717104817
Ну да, седьмое место с Ростовом, где половину команд борются за выживание это прям огромный результат
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DOCTOR PENALTY
1717104877
Я тоже не верю в успех Спартака со Станковичем, и желать ему ничего не хочу. *
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шахта Заполярная
1717110805
Каждый суслик считает себя агрономом
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Spartak_forv@
1717130820
Пусть Валера продолжит с Ростовым.Зачем человека дергать лишний раз.А Спартак уж как-нибудь без Карпина обойдётся.И без Особо Ценного Мнения бывшего тренера Факела
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ScarlettOgusania
1717131920
Карпин пустышка, получившая сразу и много от Федуна и РФС, и ничего не выигравшая ни с кем, бестрофейник) что будет со Станковичем, увидим! откуда Ташуеву известно, что хотят видеть на поле болельщики Спартака, какой футбол? бо.мжам советы давай, советчик-антисоветчик!
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andr45
1717141161
ТАШУЕВ «Почему-то клубы доверяют иностранцам - Владимир Ивич («Краснодар»), Марцел Личка («Динамо»), Давид Деограсия («Оренбург»), Роберт Морено («Сочи»)»
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VVM1964
1717142620
За всех болельщиков не надо говорить - я лично воздержусь от оценки выбора, пока не увижу результатов работы ... Что же касаемо Карпина ( при всем к нему уважении и достигнутых результатах ) думаю этот "эксперимент" мы уже проходили и не один раз... И помимо стиля хочется еще и побед, а утешать себя, что "проиграли, но зато стильно" мне нет желания ))
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NewLife
1717155705
В следующий раз, когда будешь включать свой комп, объясни почему ты доверяешь иностранцам (американцам) которые изобрели и компьютеры и интернет)) Ты, наверное, скорее будешь доверять Чубайсу, который показывал китайский планшет, выдавая его за российский.
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Просто-333
1717209262
Карпину-Ростов, Спартаку- удачи в выборе тренера.
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