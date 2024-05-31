Ташуев назвал тренера, способного бороться со «Спартаком» за чемпионство

Сергей Ташуев считает, что «Спартак» ошибся с выбором нового главного тренера.

– «Спартак» будет бороться за чемпионство?

– Если бы пригласили Валерия Карпина, который заматерел, стал большим тренером с хорошим штабом, то я в это поверил бы. Вероятность успеха в чемпионате была бы куда выше.

А Станкович – выбор спортивного директора. Почему-то клуб доверяет иностранцам – Эшуорт, Аморал…

Он решил пригласить человека, который многие годы карьеры провел в Италии. А это так или иначе приверженность к определенной стилистике – смотрят в сторону «катеначчо».

А болельщики хотят, чтобы клуб играл в своем стиле. Эти шарахания всем надоели. Я не верю в успех, но желаю Станковичу всего наилучшего.

«Спартак» в этом сезоне РПЛ финишировал на 5-м месте.

Контракт со Станковичем подписан на 2 года.

Карпин совмещает посты в «Ростове» и сборной России.

В ожидании новой главы: вспомните великие финалы ЛЧ по фото?