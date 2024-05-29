Бабич извинился за сезон перед болельщиками «Спартака»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич считает, что следующий сезон для команды сложится намного лучше.

«Для нас это был сложный сезон. Получилось не так, как мы хотели перед началом. Приношу извинения российским болельщикам за то, что мы не выполнили цели, которые от нас ожидали. Надеюсь, следующий сезон будет намного лучше», – сказал Бабич.