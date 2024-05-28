Окончательный состав сборной Сербии на Евро-2024

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович и его штаб определили окончательную заявку национальной команды на чемпионат Европы-2024. В нее вошли только один игрок, выступающий в России: Срджан Бабич.

Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»).

Защитники: Страхиня Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («Спартак»), Урош Спайич («Црвена Звезда»), Неманья Стоич (ТСЦ).

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Гудель («Севилья»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль‑Хиляль», Саудовская Аравия), Душан Тадич («Фенербахче»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта»), Филип Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК, Греция);

Нападающие: Александар Митрович («Аль‑Хиляль», Саудовская Аравия), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петр Ратков («Ред Булл Зальцбург»).