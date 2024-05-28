Радимов оценил выбор Лички лучшим тренером сезона РПЛ вместо Семака

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Динамо» Владислав Радимов прокомментировал выбор российской Премьер-лигой лучшего тренера и лучшего игрока, которыми стали Марцел Личка и Константин Тюкавин соответственно.

– Что касается Тюкавина – справедливо. По крайней мере, я голосовал за него. Что касается Лички, это даже не аванс, а то, что «Динамо» спрогрессировало по сравнению с прошлым годом.

– Но при этом в этом списке не было Семака, вас это не удивило?

– Я думаю, что здесь по умолчанию идет: «Семак №1», а дальше все остальные. Я думаю, что «Зенит» надоел чемпионом, как в свое время «Спартак» надоел чемпионом, так и здесь Семак надоел, что он постоянно лучший тренер. Только с этой точки зрения. Выбор идет из 15 остальных.